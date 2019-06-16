В полиции озвучили причину разрушительного взрыва на Солдатской слободке

Столичные правоохранители установили причину взрыва в одном из гаражей на улице Тургеневской. Как выяснили журналисты «Фразы», к инциденту привело нарушение правил пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, по предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа в одном из строений.

По словам местных жителей, в злосчастном гараже арендатор хранил «кофе-автомобиль» и газовые баллоны.

По факту ЧП начато уголовное производство по статье 272 УК Украины («нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью»).

Как писала «Фраза», сообщение о взрыве в гараже на Солдатской слободке поступило в дежурную часть 15 июня приблизительно в 23-30. В результате ЧП сам гараж был полностью разрушен, а взрывной волной «накрыло» припаркованный неподалеку автомобиль и повыбивало стекла в некоторых квартирах.

Кроме того, взрывом «зацепило» газовую трубу, поэтому в целях безопасности газоснабжение в окрестных домах было отключено, а жителей эвакуировали.

Ранее под Киевом взорвался автомобиль с ребенком в салоне.