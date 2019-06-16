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В Прилуках спонсор Батькивщины Сергей Коровченко грозится убить популярного блогера

В Прилуках спонсор Батькивщины Сергей Коровченко грозится убить популярного блогера

Бывший крымский решала Януковича, спонсор «Батькивщины» в Прилуках Сергей Коровченко оказался в центре скандала с угрозами убийством блогеру Игорю Стаху и другим журналистам, передает ForUm.

Как сообщил журналист, за последние сутки ему поступило четыре угрозы. В связи с чем Игорь Стах решил написать заявление в полицию Прилук.

По словам журналиста, на центральной площади города Прилуки его пытался запугать молодой человек Сергей Головня.

«Причина, по его словам: вчера я перешел дорогу одной важной лицу. Единственное важное лицо, которому я вчера впервые перешел дорогу, это кума народного депутата Дубиля (партия „Батькивщина“), депутат Черниговского облсовета Вита Солорева. Параллельно молодой человек расхваливал министра Путина Сергея Коровченко и предлагал мне убираться из Прилук», ‒ написал Стах.

По мнению Игоря Стаха, именно Сергей Коровченко, бывший министр юстиции АР Крым, который занимался земельными вопросами Януковича на южном побережье полуострова, стоит за угрозами расправы. Журналист как раз расследуют темное прошлое крымского сепаратиста.

Сергей Коровченко баллотируется в округе № 210, который охватывает Прилуки, и очень не хочет, чтобы его биография стала достоянием общественности. И это не удивительно. Коровченко, по данным журналистов, сыграл не последнюю роль в аннексии Крыма, после тех событий он неожиданно стал долларовым миллионером.

Сергей Коровченко дает деньги местной ячейке «Батькивщины», нардеп Дубиль назвал его «главным спонсором».

Что интересно, недавно журналист Иван Жеведь также получал похожие угрозы и оскорбления. Причиной этого стала его публикация о том, что скандальный крымский сепаратист Сергей Коровченко «выплыл» в партии Тимошенко. Жеведь так же обращался за защитой в правоохранительные органы.

«Следовательно, получается, что прилуцкие тимошенковцы традиционно действуют, как организованная группировка, с присущими им всеми бандитскими характеристиками. Цель — остаться еще на 5 лет у власти, продолжать пилить бюджет и распределять финансовые потоки», — отмечает Игорь Стах.

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