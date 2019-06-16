Сразу две страны Южной Америки остались без света

В воскресенье, 16 июня, в Южной Америке произошел масштабный сбой в системе энергоснабжения. Как выяснили журналисты «Фразы», «блэкаут» оставил без света сразу два государства ‒ Аргентину и Уругвай.

Как передают росСМИ, в национальной электроэнергетической компании Уругвая (UTE) причиной отключения считают неполадки в энергосети Аргентины.

В свою очередь, замминистра по гражданской защите Аргентины Даниэль Руссо заявил, что причина отключения электроэнергии пока не известна.

В аэропортах Буэнос-Айреса Ezeiza и Aeroparque массовых сбоев не зафиксировано.

«Отключение электроэнергии затронуло отдельные незначительные сервисы аэропортов, но не повлияло на прилеты и отправление рейсов», ‒ сообщил представитель компании Aeropuertas Argentina, управляющей аэропортами.

К настоящему времени электроснабжение в государствах постепенно восстанавливается. В частности, в ряде уругвайских прибрежных городов электричество уже появилось.

Как писала «Фраза», Бердянск ушел под воду и остался без света.

Ранее авария оставила половину Венесуэлы без света.