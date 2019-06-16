Во Франции сгорели колоссальные запасы коньяка

В субботу, 15 июня, во французском департаменте Шаранта (регион Коньяк) произошел грандиозный пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», огненная стихия уничтожила погреб, в котором были огромные запасы элитного алкоголя.

Как передает «Корреспондент» со ссылкой на BFMTV, в полдень огонь охватил фотоэлектрические панели и быстро распространился на винный погреб площадью 200 кв. м., смежный дом и фермерский сарай общей площадью около 1000 кв. м.

Сообщается, что в погребе хранились почти 2500 гектолитров (250 тысяч литров) коньяка.

По словам капитана пожарно-спасательной службы Давида Бардена, огнеборцам удалось защитить соседний ликеро-водочный завод, внутри которого находилось около 350 гектолитров алкогольной продукции, а также дюжину сельскохозяйственных машин.

«Коньяк имеет крепость 40 градусов и поэтому легковоспламеняющийся», ‒ отметил он, добавив, что пожарные следили за местом происшествия всю ночь, поскольку в погребе еще оставалось немного алкоголя и могло возникнуть новое возгорание.

Всего с огнем боролись 70 пожарных, которым удалось справиться со стихией во второй половине дня.

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