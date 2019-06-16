Uber запустит такси с вертикальным взлетом

Американская компания Uber планирует запустить в службу воздушного такси. Как выяснили журналисты «Фразы», сервис под названием Uber Air будет внедрен уже в ближайшие годы.

Как передает «Корреспондент» со ссылкой на ABC, воздушные такси будут представлять собой транспортные средства с системой вертикального взлета и посадки. Подниматься в воздух они будут с помощью винтов.

Планируется, что первые коммерческие перевозки сервисом Uber Air начнутся в Далласе, Лос-Анжелесе (США), а также в австралийском Мельбурне.

При этом экспериментальные полеты могут быть начаты в тестовом режиме уже в 2020 году, а полноценный старт сервиса запланирован на 2023 год.

Как писала «Фраза», в Киеве из-за маневра такси Uber пострадал ребенок.

Ранее сообщалось, что водитель такси Uber избил хорошую знакомую замглавы администрации Порошенко.