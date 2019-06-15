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Герус обещает дешевую электроэнергию ферросплавщикам и ручное регулирование тарифов в их пользу, — эксперт

Герус обещает дешевую электроэнергию ферросплавщикам и ручное регулирование тарифов в их пользу, — эксперт

Представитель президента в правительстве Андрей Герус манипулирует вопросом тарифов на электроэнергию, пытаясь отсрочить введение рынка. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на Facebook, комментируя сообщение представителя президента в правительстве Андрея Геруса по представлению президентом законопроекта «О снижении стоимости электроэнергии».

«Герус обратился к манипуляциям, сообщив, что также законопроект предусматривает отсрочку введения рынка электроэнергии на один год. Мол хотите дешевую электроэнергию — дайте нам возможность в ручном режиме дальше устанавливать тарифы. Потому что дешевая электроэнергия нужна не только населению, но и заводам Игоря Коломойского», — считает эксперт.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что, по словам Геруса, законопроект президента не согласовывался ни с профильным министерством, ни с Кабмином.

«Правильно. Зачем с кем-то согласовывать. Только Герус вправе решать, что правильно на энергетических рынках, а что нет», — написал Трохимец.



Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины «О рынке электрической энергии», новый рынок электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должно быть введено 1 июля 2019.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя.

Президент Владимир Зеленский 10 июня внес в Верховную Раду Украины законопроект (№ 10376), которым предлагается перенести введение рынка электроэнергии в год — на 1 июля 2020 года.

Представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус 14 июня сообщил, что на следующей неделе президент внесет в парламент еще один законопроект, который среди прочего предусматривает отсрочку запуска рынка электроэнергии на 1 год.

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