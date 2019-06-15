На Львовщине застрелили бойца ВСУ

В одной из войсковых частей Львовской области произошел смертельный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», неосторожное обращение с оружием лишило жизни военнослужащего.

Как передает пресс-служба ГБР, трагедия произошла еще 9 июня. Предварительно установлено, что один и солдат, нарушив правила обращения с оружием, нажал на спусковой крючок, что привело к «несанкционированному выстрелу».

Сообщается, что выстрелом был тяжело ранен сослуживец горе-военнослужащего. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение, где он скончался.

В настоящее время следователи ГБР выясняют все обстоятельства случившегося. Солдату грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 414 УК Украины («нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих»).

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