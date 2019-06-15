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В Киеве осудили серийного маньяка

В Киеве осудили серийного маньяка

В Киеве вынесли приговор 42-летнему мужчине, признанному виновным в серии преступлений на сексуальной почве и грабежах. Как выяснили журналисты «Фразы», негодяй по меньшей мере 7 раз нападал на женщин возрастом 22-32 лет.

Как передает «Информатор» со ссылкой на городскую прокуратуру, серия нападений на Оболони произошла еще в апреле-июле 2014 года. За этот период маньяк изнасиловал минимум 7 женщин.

Кроме того, некоторых своих жертв он ограбил.

Сообщается, что подозреваемого смогли задержать благодаря одной из потерпевших, которая узнала нападавшего и указала на него, как на лицо, совершившее преступление.

За содеянное злоумышленника наказали лишением свободы сроком на 9,5 лет. Его признали виновным сразу по трем статьям уголовного кодекса: 152-й («изнасилование»), 153-й («насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом») и 186-й («грабеж»).

Как писала «Фраза», в Москве вынесли суровый приговор серийному убийце, «наследившему» и в Украине.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл оказалась потомком американского «Потрошителя».

Тэги: Киев, суд, изнасилование, общество, нападение, маньяк, столица, приговор, криминал, грабеж, Оболонь, женщины, новости Украины

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