Зеленский обратился к львовянам за помощью

Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Львовской области оказать содействие в выборе губернатора. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Как следует из поста «Зе, на должность председателя Львовского облсовета рассматриваются следующие кандидатуры:

Денис Шмыгаль, 43 года, кандидат экономических наук. Директор ДТЭК «Бурштынская ТЭС», заместитель генерального директора ПАО «ДТЭК Западэнерго»;

Максим Козицкий, 38 лет, директор компании «Эко-Оптима», лауреат премии Человек года в номинации Предприниматель года;

Маркиян Мальский, 35 лет, адвокат, кандидат юридических наук, глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger, автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Президент предложил жителям региона высказать свое мнение об этих «личностях», которое будет учтено при принятии решения.

«День добрый, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще — кто вам больше нравится?» ‒ написал Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», Зеленский наконец-то определился с кандидатурой главного «гвардейца» Украины.

Ранее Владимир Зеленский не поддержал петицию об отмене... петиции.