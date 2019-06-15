Зеленский наконец-то определился с кандидатурой главного «гвардейца» Украины

В четверг, 13 июня, президент Украины Владимир Зеленский утвердил кандидатуру Николая Балана на должность командующего Национальной гвардии. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий указ доступен к просмотру на официальном сайте главы государства.

«Назначить Балана Николая Ивановича командующим Национальной гвардии Украины», ‒ говорится в документе № 407/2019.

Следует отметить, что назначение Балана на должность командующего произошло «по цепочке», состоящей сразу из трех президентских указов.

Так, указом № 404/2019 Владимир Зеленский уволил «гвардейца» с должности исполняющего обязанности командующего Нацгвардии, затем подписал указ № 405/2019, согласно которому все тот же Николай Балан лишился «сопутствующей» должности замкомандующего Нацгвардии, и только потом издал указ об утверждении его кандидатуры в качестве «полноценного» командующего.

Как писала «Фраза», президент Зеленский взялся за кадровую метлу: первыми полетели головы губернаторов и сбушников.

Также сообщалось, что Зеленский нанес точечные удары по «людям Порошенко».