Известный ровенский коррупционер пытается избежать ответственности, купив место в партии «Слуга Народа» Зеленского, – СМИ

Глава областного госгеокадастра Роман Мигаль, на которого открыто два уголовных дела, якобы ведет переговоры о покупке проходного места в списке партии «Слуга народа» Зеленского. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на собственные источники, близкие к региональному руководству президентской партии.

«Мандат народного депутата — единственная возможность чиновника, которого польские СМИ назвали символом коррупции времен Порошенко, избежать уголовной ответственности за свои действия на посту главного земельного органа Ровенской области», — пишет УРА-Информ.

«Период президентской кампании стал очень стрессовым для Романа — польские СМИ, расследующие коррупцию, тогда еще действующего президента, Порошенко, привели его в качестве классического регионального взяточника, назвав Мигаля «символом коррупции времен Порошенко». Журналисты четко назвали весь спектр его коррупционных тем — от торговли землей, до крышевания незаконной добычи янтаря. Роман Мигаль, опасаясь гнева президента и визита к нему специальных антикоррупционных органов, даже уехал на месяц за границу, "на больничный".Уже по завершению кампании его увольнением начал заниматься губернатор Ровенщены Муляренко, но в итоге ушел в отставку раньше самого Мигаля«, — рассказал собеседник издания.

По его словам, «когда страсти немного улеглись, Мигаль вернулся в Украину и занялся собственным „иммунитетом“, начав переговоры о приобретении проходного номера в списке партии „Слуга народа“».

«Роман нашел контакт с людьми, приближенными к руководству ровенского крыла партии „Слуга народа“ и, говорят, договорился о покупке проходного номера в списке партии — разумеется, необходимую сумму в 1,5 миллионов долларов человеку, который занимается землей и янтарем, найти не составило труда. По мажоритарке идти он не решился, потому что знает — ровенчане за него не проголосуют. Парламент — единственный шанс для Мигаля уйти от ответственности за взяточничество, которое процветало в нашей области в земельных вопросах. И вся эта шумиха с исключением из списка „Слуги народа“ резонансных кандидатов разыграна не случайно — это дает возможность партии подать в ЦИК ряд кандидатов, которых общественность не видела в предварительных списках, и, соответственно, не успела дать им адекватную оценку», — цитирует источник УРА-Информ.