Главные новости за 14 июня 2019 года

В Киеве призывников ловят на остановках и в метро. И силой везут на сборный пункт. В Киеве сотрудники полиции и работники военкоматов устроили настоящую облаву на людей призывного возраста. Людей ловили на улицах на остановках, в метро, принудительно отправляли их на медкомиссию, а далее — на сборный пункт. В военкоматах утверждают, что ловят сугубо уклонистов. И их даже не смущает, что при себе подростки не имеют никаких документов в момент задержания.

Луценко рапортовал о задержании главы «ЦИК ДНР». Украинские правоохранители задержали бывшего руководителя так называемой «Центральной избирательной комиссии „ДНР“» Романа Лягина. Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, именно этот человек в мае 2014 организовывал и проводил так называемый «референдум ДНР». «Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты», — написал Луценко, подтвердив свои слова фотографией задержанного, правда, со спины.

В Сумах школьник выпрыгнул из окна из-за результатов ВНО. В Сумах школьник покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своей квартиры, которая расположена на пятом этаже девятиэтажного дома. На такой шаг он решился из-за неудовлетворительных результатов внешнего независимого оценивания. По словам сотрудника областной полиции Владимира Крупецких, тело 17-летнего парня было обнаружено в четверг, 13 июня, утром около 9-этажного дома на улице Героев Крут, 42/1.

В Киеве из квартиры сбежал... шестиметровый удав. Соседи в шоке. В Киеве на Новобеличах из квартиры в доме, который расположен на улице Подлесной, 5, сбежал удав. Об этом написала владелица змеи Ольга Дорошенко. Известно, что длина удава — около шести метров, но, по словам хозяйки, «он маленький». Женщина за вознаграждение просит местных жителей помочь в поисках домашнего питомца.

В Харькове железный забор рухнул на женщину с коляской и ее дочь. В четверг, 13 июня, в Харькове на улице Бакулина сильный ветер повалил металлический забор на женщину с детской коляской и ее дочь. Сильный ураган не только повалил забор, но и снес защитную ленту, которая была натянута на этом участке.

Из-за сильной жары в Киеве испортился воздух. В Киеве наблюдает повышенный уровень загрязнения воздуха из-за сильной жары. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В частности, как сообщается, в течение 12−13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5−6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевская площадей.

«Голубой флаг» в Украине получили сразу 16 пляжей. 16 пляжей в 4 областях Украины получили экологический сертификат Международной программы «Голубой флаг». Соответствующая карта опубликованна на официальном сайте Blue Flag. В частности, согласно данным рейтинга, соответствуют нормам программы киевские (в том числе и Киевская область) пляжи «Венеция», «Молодежный», «Детский», Olmeca Beach и «Золотой» в Гидропарке, пляж «Радуга» на Никольской Слободке, пляж «Галера» в Галерной заливе и пляж «Пуща-Водица».

Сборная Украины неплохо поднялась в рейтинге ФИФА. Сегодня, 14 июня, был обнародован свежий рейтинг сильнейших футбольных сборных мира. Сборная Украины по сравнению с прошлым месяцем поднялась сразу на три ступени. В минувшем рейтинге подопечные Андрея Шевченко занимали 27-е место, но благодаря удачным выступлениям в отборе на Евро-2020 (победа над сборной Сербии со счетом 5:0 и победа над Люксембургом 1:0) сейчас расположились на 24-м месте.

Усик объяснил, почему не против остаться без всех чемпионских поясов. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что намерен отказаться от оставшегося у него пояса IBF. Об этом он заявил в интервью. «Это нормально, пускай парни боксируют за эти пояса. Я ухожу в супертяжи. Зачем мне их держать? Я же их выиграл. Все. Они уже мои, — заявил спортсмен, комментируя отказ от поясов по версиям WBC, WBA и WBO. — А сейчас, на данный момент, пускай уже ребята за них боксируют».

Кто-то подорвал два нефтяных танкера в Оманском заливе. И американцы знают кто. В Оманском заливе на двух нефтяных танкерах произошли взрывы, один из них загорелся. США обвинили в произошедшем Иран. Как заявил государственный секретарь США Майк Помпео, Тегеран также несет ответственность за аналогичную атаку на четыре танкера в том же районе, совершенной 12 мая.

Встреча с Путиным стоила известной итальянской актрисе свободы. Известная итальянская актриса Орнелла Мути осуждена на штраф и полгода тюремного заключения. Соответствующий приговор ей вынес Кассационный суд Италии из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне. Тогда артистка предоставила фальшивую медицинскую справку, благодаря которой смогла прогулять работу на сцене. При этом в тот же вечер Мути посетила благотворительный ужин в Санкт-Петербурге, на котором также присутствовал занимавший на тот момент пост премьер-министра России Владимир Путин.

Ученые опубликовали тревожный для человечества прогноз. Солнце в ближайшие 100 лет может произвести выброс энергии в тысячи раз мощнее обычных вспышек. К такому выводу пришли астрономы из Колорадского университета в Боулдере. Подобные события поначалу регистрировались только у молодых звезд, и, как считалось, в Солнечной системе были невозможны. Однако проанализировав данные, полученные космическими телескопами Kepler и Gaia, а также наземной обсерваторией Apache Point в Нью-Мексико, они нашли 43 звезды, аналогичные Солнцу, которые производили супервспышки. По новым данным, просто у молодых звезд выбросы энергии происходят каждую неделю, а у более старых — раз в несколько тысяч лет.