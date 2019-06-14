Из-за сильной жары в Киеве испортился воздух

В Киеве наблюдает повышенный уровень загрязнения воздуха из-за сильной жары. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, в течение 12−13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5−6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевская площадей.

Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержится в Киеве до 18 июня.

На этой неделе в Киеве дневная температура воздуха в среднем составляет более +30 градусов.

Кроме того, как сообщается, по всей территории Украины в ближайшие выходные будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.