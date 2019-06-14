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Луценко рапортовал о задержании главы «ЦИК ДНР»

Луценко рапортовал о задержании главы «ЦИК ДНР»

Украинские правоохранители задержали бывшего руководителя так называемой «Центральной избирательной комиссии „ДНР“» Романа Лягина. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, именно этот человек в мае 2014 организовывал и проводил так называемый «референдум ДНР». «Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты», — написал Луценко, подтвердив свои слова фотографией задержанного, правда, со спины.

При этом Генпрокурор не рассказал подробностей задержания.

Как сообщала «Фраза», Роман Лягин в мае 2014 года возглавил «избирком ДНР» на так называемом «референдуме», утверждая при этом, что после него статус Донецкой области не изменится.

Тэги: Юрий Луценко, Генеральная прокуратура Украины, политика, задержание, криминал, новости Украины

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