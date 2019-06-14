В Церкви рассказали, как священникам говорить о вере с подростками

Забота Церкви о молодежи должна быть абсолютным приоритетом в деятельности духовенства. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл на заседании Высшего Церковного Совета, которое состоялось 13 июня, сообщает patriarchia.ru.

«Дети переходного возраста очень часто увлекаются другими темами, нечто в окружающем их мире становится настолько притягательным, что испытанное ранее религиозное чувство не выдерживает конкуренции, ребенок погружается в иные сферы деятельности и в иные сферы интересов», - подчеркнул Патриарх.

Он сказал, что в Церкви уже давно назрела необходимость специальных «программ очень серьезного воцерковления ребенка, его подготовки к переходному возрасту». По его мнению, «для того чтобы приход мог справляться с такими задачами, должны быть хорошо подготовлены священнослужители».

Патриарх Кирилл предложил «интенсифицировать горизонтальные связи между приходами в тематическом плане. Например, близлежащие приходы в пределах одного благочиния могли бы обмениваться опытом работы с детьми раннего и переходного возраста, вырабатывать совместные программы — не только чисто образовательные, но и культурные, развлекательные, спортивные».

«Ни ребенок, ни юноша или девушка не стремятся разорвать все связи вокруг себя. Просто те связи, которые предлагают семья, приход, делаются для них неинтересными, и дети уходят в социальные сети», - сказал он.

По словам Патриарха, слишком часто социальные сети «становятся некой планетой для тех детей или молодых людей, для которых родной планетой перестала быть семья, и перестал быть приход».

«Работа в социальных сетях должна занимать у нас важное место. […] Забота о старшем детском возрасте, о юношестве, в целом о молодежи должна быть для нас абсолютным приоритетом», - подытожил он.

Ранее «Фраза» сообщала, что девятиклассница, которую не пустили на выпускной из-за принадлежности к УПЦ, отметила его со своей общиной.