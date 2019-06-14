Встреча с Путиным стоила известной итальянской актрисе свободы

Известная итальянская актриса Орнелла Мути осуждена на штраф и полгода тюремного заключения. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий приговор ей вынес Кассационный суд Италии из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.

Как сообщает ANSA, тогда артистка предоставила фальшивую медицинскую справку, благодаря которой смогла прогулять работу на сцене. При этом в тот же вечер Мути посетила благотворительный ужин в Санкт-Петербурге, на котором также присутствовал занимавший на тот момент пост премьер-министра России Владимир Путин.

После этого администрация театра Верди, где актриса должна была выступить в этот вечер, подала на нее иск.

Сама же она утверждает, что заболела ларингофарингитом, из-за которого не могла работать, так как не должна была напрягать голосовые связки. А на благотворительном вечере ей не требовалось разговаривать.

В итоге в 2015 году суд признал ее виновной и приговорил к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро. Однако в 2017 году было принято решение о смягчении наказания.

Орнелла Мути — артистический псевдоним итальянской киноактрисы Франчески Ривелли, которая наиболее известна широкому зрителю по фильму «Укрощение строптивого» 1980 года.

В 2016 году приобрела квартиру в Москве и заявила о намерении принять российское гражданство, так как дедушка и бабушка актрисы родились в Санкт-Петербурге, откуда переехали в Эстонию, где после установления в России советской власти родилась мать будущей звезды.