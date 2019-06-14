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Европейские игры-2019: волшебная символика и медали с наноалмазами

Европейские игры-2019: волшебная символика и медали с наноалмазами

С 21 июня внимание болельщиков будет приковано к главному спортивному событию года — II Европейским играм. Как выяснили журналисты «Фразы», в мультиспортивных состязаниях, которые пройдут с 21 по 30 июня в Минске, примут участие сборные 50 европейских стран, в том числе и Украины.

Украинские зрители смогут болеть за наших спортсменов в режиме реального времени вместе с болельщиками всего мира: телеканалы «Интер» и НТН покажут соревнования, а также церемонии Открытия и Закрытия II Европейских игр. До старта Игр осталось 8 дней.

Какие интересные факты известны об этом масштабном спортивном событии?

Талисманом II Европейских игр стал лисенок Лесик. На создание его образа организаторов соревнований вдохновили белорусская мифология и персонаж «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери — лисенок, который научил главного героя настоящей дружбе. Творческая команда Игр предположила, что, когда Маленький принц улетел на свою планету, лисенок остался один и больше всего на свете мечтал найти новых друзей. Однажды Лесик узнал о волшебном цветке — белорусской Папараць-кветке, исполняющей желания. Отправившись на ее поиски, лисенок прошел долгий путь — его браслет зафиксировал миллион шагов. Однако усилия того стоили: лисенок нашел заветный цветок и обрел в Минске много друзей.

Для II Европейских игр изготовлено 1084 медалей: по 329 золотых и серебряных, и 426 бронзовых. На всех медалях изображен главный символ соревнований — цветок папоротника, а также летнее солнце: по задумке дизайнеров, лучистый элемент должен напоминать о времени проведения Игр.

Корпус медалей выполнен из специального сплава — томпака. Кроме того, при их изготовлении использовали драгоценные металлы в соответствии с достоинствами наград — золото 24К, серебро 999 пробы, а также бронзу. Чтобы сделать покрытие прочнее, применили запатентованную технологию белорусских разработчиков — наноалмазы. Для одной медали высшей пробы их требуется квадриллион.

Диаметр медали — 9,5 сантиметров — соотносится с количеством населения Беларуси, которое составляет 9,5 миллионов человек. Вес медали — 540 граммов, толщина — 1 сантиметр.

Перед соревнованиями прошла эстафета «Пламя мира», символизирующая основные принципы олимпийского движения: взаимопонимание, дружбу, солидарность, интернационализм и гармоничное развитие тела и духа.

Огонь II Европейских игр зажегся 3 мая в столице Италии Риме. Всего огонь будут нести 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня. За 50 дней они в общей сложности преодолеют более семи тысяч километров — огонь пронесут через 55 населенных пунктов по территории 8 стран: Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Польши, Беларуси. И даже поднимут на высшую точку Европы — гору Монблан.

В Европейских играх принимают участие не только спортсмены, но и известные личности — звездные послы. Их миссия — формировать положительный имидж Игр, а также привлекать дополнительное внимание общественности к соревнованиям. Звездным послом Европейских игр-2019 стала и народная артистка Украины Ани Лорак.

Всего во II Европейских играх примут участие более 4 тысяч спортсменов из 50 европейских стран, они поборются за награды в 15 видах спорта и 23 дисциплинах. А в 8 видах спорта будут разыграны лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио. На первых Европейских играх, которые состоялись в 2015 году в Баку, нашу страну представляли 243 спортсмена. Тогда украинская команда выступала в 19 видах спорта из 20, завоевала 46 медалей и в общем медальном зачете заняла 8 место среди 50 стран.

В этом году 198 украинских спортсменов будут соревноваться за медали в 22 дисциплинах. Надеемся, что на Европейских играх-2019 украинская сборная займет еще больше призовых мест.

Полное расписание трансляций Европейских игр-2019, основные новости и лучшие моменты главного спортивного события года — на сайте minsk2019.inter.ua

Тэги: спорт, Европейские игры

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