Недовольный «человек Порошенко» подал на Зеленского в суд

Уволенный Владимиром Зеленским член Высшего совета правосудия Андрей Василенко обжаловал президентский указ в суде. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансное дело будут рассматривать сразу пять служителей Фемиды.

Как передает «Главком», Андрей Василенко просит суд признать незаконным и отменить указ президента Украины от 10 июня, которым отменен указ Петра Порошенко о назначении истца в ВСП по квоте главы государства.

Сообщается, что уже 11 июня был определен состав коллегии судей из пяти человек, а докладчиком по делу назначен судья Игорь Дашутин.

Как писала «Фраза», в понедельник, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа Петра Порошенко о назначении «своих» людей членами Высшего совета правосудия.

В частности, Владимир Зеленский отменил указы № 217 и № 218 от 13 мая 2019 года, в соответствии с которыми в ВСП попали Андрей Василенко и Михаил Исаков.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский решительно взялся за «кадровую метлу»: первыми полетели головы губернаторов и сбушников.