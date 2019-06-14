В Польше погибли сразу трое украинцев

В среду, 12 июня в Любуском воеводстве Польши произошло ДТП, в котором погибли граждане Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», «легковушка» с нашими соотечественниками на полном ходу врезалась в дерево.

Как передает портал Republika, авария на участке дороги Пщев ‒ Новый Гожицько унесла жизни водителя и двух пассажиров Opel Astra. Погибшим было от 31 до 38 лет.

Еще один пассажир иномарки ‒ 19 летний парень ‒ выжил, однако пребывает в больнице города Гожув Велькопольский в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время местная полиция под контролем прокуратуры выясняет все обстоятельства случившегося. По факту гибели людей открыто уголовное дело. Об инциденте проинформировано консульское учреждение Украины в Польше.

Как писала «Фраза», в Польше автомобиль насмерть сбил трех молодых украинцев.

Ранее в Польше украинец погиб прямо у стен королевского замка.