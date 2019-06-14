Зеленский взял в команду Холодова, связанного со скандальным Столаром, – СМИ

В список партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского вошел «сигаретный король» Андрей Холодов, связанный со скандальным киевским бизнесменом Вадимом Столаром. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«О связи Холодова с рынком столичных МАФов, в том числе — и по продаже сигарет, ранее уже писали СМИ. Холодов — 22-й номер в списке „Слуги народа“. Он непубличный человек, в интернете о нем почти нет данных, кроме новости о ДТП с участием его бывшей жены Екатерины Шаховской, „отмазать“ которую приезжал депутат-регионал. Причем, эту публикацию удалили сразу после партийного съезда „Слуги народа“», — пишут «Вести».

По данным издания, «именно на жену Холодова зарегистрировано несколько предприятий с видами деятельности, связанными с содержанием МАФов».

«При этом, по сообщению нашего источника, Андрей Холодов тесно связан с бизнесменом Вадимом Столаром, имеющим в Киеве крайне сомнительную репутацию. В частности, он совместно со Столаром выиграл конкурс на установку в украинской столице 500 остановок-ларьков. Также Холодов занимается контрабандой сигарет из непризнанных „ЛНР“ и „ДНР“», — сообщают «Вести».

«Как мог Зеленский, обещавший привести во власть новых, честных людей, взять в свой список такого человека, как Холодов? Неужели Столар уже и здесь расставил своих людей?» — цитирует «Вести» источник.