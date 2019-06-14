Глава партии «Слуга народа» заявил, что власти не должны вмешиваться в дела верующих

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что власти не должны вмешиваться в дела верующих. Как выяснили журналисты «Фразы», о позиции президента и его команды по вопросу взаимоотношений Церкви и власти Разумков рассказал в интервью «Стране».

«Государство должно отдать вопросы, которые разделяют общество, на откуп людям. Пусть они сами разбираются, власть не должна в это вмешиваться», — сказал он.

Он подчеркнул: «Если мы говорим о роли государства в этом вопросе — государство должно обеспечивать интересы всех. Независимо от того, в какую церковь вы ходите, и ходите ли вообще».

По словам политика, если кто-то из верующих совершает противоправные действия — это вопрос правоохранителей.

«Если появляются горячие головы, а их хватает и с той, и с другой стороны, должны включаться правоохранительные органы. Невзирая на то, у кого какая нашивка, крестик или к какому духовнику он ходит», — пояснил глава «Слуги народа».

Ранее «Фраза» сообщала, что на Ивано-Франковщине представители ПЦУ и РКЦ не могут поделить захваченный храм УПЦ.