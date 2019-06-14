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На Ивано-Франковщине представители ПЦУ и РКЦ не могут поделить захваченный храм УПЦ

На Ивано-Франковщине представители ПЦУ и РКЦ не могут поделить захваченный храм УПЦ

Вокруг захваченного Свято-Троицкого храма Украинской Православной Церкви в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области разгорелся конфликт между сторонниками новой Православной Церкви Украины и Римско-Католической Церковью в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», 11 июня возле здания Свято-Троицкого храма который в феврале при содействии местных властей перевели в новую церковную структуру, собрались сторонники ПЦУ и недовольные местные жители, которые не могут договориться между собой по поводу того, кому теперь должен принадлежать храм. Об этом сообщает «Бліц-Інфо».

Жители села настаивают, что помещение храма следует либо передать общине РКЦ, либо оставить в собственности территориальной общины (что изначально и было сделано), чтобы решить дальнейшую судьбу здания на общественных слушаниях.

При этом сторонники ПЦУ не желают отказываться от захваченного помещения, которое недавним решением райгосадминистрации было передано в распоряжение священника ПЦУ Феогноста Бодоряка.

Во вторник члены общины ПЦУ во главе со своим священником вошли в здание церкви. В ответ на это жители села вызвали полицию.

В феврале пресс-служба Ивано-Франковской епархии УПЦ опровергла информацию о переходе религиозной общины села Богородчаны в ПЦУ. Как сообщалось, мнение верующих УПЦ не учли при голосовании за переход в новую Церковь, и даже не допускали представителей религиозной общины в помещение, где оно проходило.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Винницкой епархии УПЦ могут принять обратно 20 священников, запрещенных в служении.

Тэги: общество, Ивано-Франковская область, новости православия, УПЦ, новости Украины, ПЦУ

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