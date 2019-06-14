Главные новости за 13 июня 2019 года

В Минобразования рассказали, когда учебные заведения перейдут на новые правила правописания. Во время переходного периода учебные заведения могут самостоятельно принимать решения об использовании норм новой редакции украинского правописания. Конкретный план имплементации правописания во все сферы жизни сейчас разрабатывается. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на Министерство образования и науки, предполагается, что он будет представлен не раньше сентября, поскольку требует охвата большого количества вопросов и согласования с большим количеством сторон.

Глава Генштаба Украины рассказал, когда украинские корабли пройдут через Керченский пролив. На сегодняшний день вопрос о проходе кораблей ВМС Вооруженных сил Украины через Керченский пролив в Азовское море не стоит. Об этом в интервью BBC заявил начальник Генерального штаба Руслан Хомчак. «Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать», — сказал Хомчак, подчеркнув, что Украина при этом не намерена сдавать позиции в Азовском море.

В курортной Затоке вводят карантин из-за бешеной кошки. В курортном поселке Затока (Белгород-Днестровский район, Одесская область) выявлена инфицированная бешенством кошка. В связи с этим туда будет запрещено ввозить животных. Специалисты два месяца наблюдали за животным, а после его смерти провели в Одессе соответствующие анализы. В лаборатории подтвердили, что кошка была инфицирована бешенством.

Правозащитники обнаружили множество вопиющих нарушений в взбунтовавшейся одесской колонии. Мониторинговый визит представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в южных областях Александра Остапенко в Одесскую исправительную колонию № 51 обнаружил многочисленные признаки жестокого обращения с осужденными. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена. В частности, как сообщается, в ходе визита 12 июня осужденные пожаловались на системные поборы в колонии, плохую социально-воспитательную работу, необоснованные выговоры. Кроме того, выяснилось, что осужденных недостаточно обеспечивают питьевой кипяченой водой, и они пьют воду из крана.

В Киевской клинике в очереди к врачу умерла женщина. Сегодня, 13 июня, в Соломенском районе Киева в Консультативно-диагностическом центре произошла трагедия. Там в очереди к врачу умерла пожилая женщина. Она ждала своей очереди, как в какой-то момент ей стало плохо, и она умерла прямо на лавочке перед кабинетом доктора.

«Ж*па какая-то кругом»: соцсети прокомментировали российское гражданство жены нового руководителя СБУ. Пользователи социальных сетей прокомментировали наличие российского гражданства у жены исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Людей удивляет, как можно было назначить на эту должность человека «с таким скелетом в шкафу». Других же удивило, что за 21 год проживания в Украине и 5 лет войны с Российской Федерацией человек не сумел избавиться от паспорта страны-агрессора. Впрочем, нашлись и те, кто вспомнил, что у бывшего первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко также была жена-россиянка.

В селе под Черниговом нашли мертвого крокодила. В Черниговской области жители села Сухополова в лесополосе в полукилометре от населенного пункта нашли мертвого крокодила. Труп животного находится в разложенном состоянии, из-за чего стоит зловонный запах и нет возможности отобрать пробы на бак-исследование и сальмонеллез. По словам замначальника Прилуцкого городского управления Госпродпотребслужбы Владимира Соляника, труп крокодила будет захоронен и будет проведена необходимая дезинфекция.

Усик официально отказался от боя с Поветкиным. Стало известно, почему. Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Александр Усик не захотел драться с российским бойцом-тяжеловесом Александром Поветкиным. Об этом он заявил в интервью своему каналу на YouTube. Он признал, что промоутеры боксеров обсуждали возможность проведения такого боя, но в итоге эта тема перешла в сферу политики. «Не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон, из-за чего не хочется проводить этот поединок», — заявил Усик.