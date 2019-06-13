В Запорожье отец-педофил растлевал собственную дочь

В Запорожье отец-педофил растлевал свою дочь. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, досудебным расследованием установлено, что в период с 22 мая по 2 июня нынешнего года мужчина, используя собственный мобильный телефон и установленное на нем приложение «Viber», обменивался текстовыми и графическими сообщениями сексуального характера с несовершеннолетней дочерью.

Таким образом он совершил интеллектуальное растление малолетнего, что выражалось в циничном общении с потерпевшей на сексуальные темы и демонстрации ей графических изображений сексуального характера.

Горе-отцу сообщили о подозрении в растлении несовершеннолетних (ст. 256 УК Украины).

Следствие продолжается, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2018 года во Львовской области задержали отморозка, насиловавшего собственную пятилетнюю дочь.

4 августа ночью мужчина 1978 года рождения изнасиловал свою 15-летнюю дочь на глазах у ее брата, которая, к тому же, является инвалидом с детства с диагнозом ДЦП.

В ноябре 2018 года в Киевской области был задержан 45-летний мужчина, который насиловал своих несовершеннолетних дочерей, заставлял их заниматься проституцией и снимал порно-ролики с их участием.