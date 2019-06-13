Глава Генштаба Украины рассказал, когда украинские корабли пройдут через Керченский пролив

На сегодняшний день вопрос о проходе кораблей ВМС Вооруженных сил Украины через Керченский пролив в Азовское море не стоит. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью BBC заявил начальник Генерального штаба Руслан Хомчак.

«Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать», — сказал Хомчак, подчеркнув, что Украина при этом не намерена сдавать позиции в Азовском море.

«Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ», — сказал объяснил Хомчак.

Как сообщала «Фраза», российские корабли атаковали украинский флот во время перехода из Одессы в Мариуполь.

Позднее стало известно, что российские корабли открыли огонь по кораблям ВМС ВСУ и взяли их на абордаж.

Пребывавших на кораблях украинских моряков оккупационные власти взяли в плен.