В Киевской клинике в очереди к врачу умерла женщина

Сегодня, 13 июня, в Соломенском районе Киева в Консультативно-диагностическом центре произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», там в очереди к врачу умерла пожилая женщина.

Женщина ждала своей очереди, как в какой-то момент ей стало плохо, и она умерла прямо на лавочке перед кабинетом доктора, сообщает «Информатор».

Родные погибшей рассказали, что у нее не было каких-либо серьезных заболеваний, но накануне смерти она жаловалась на слабость.

Родственники вызывали «скорую», но она отказалась приехать на их вызов и на звонки сотрудников самой поликлиники.

Детали происшествия будут установлены в ходе следствия.

Ранее «Фраза» сообщала, что 2 августа 2018 года в районе 11 часов утра в Киеве на улице Воздвиженской, 16а произошел несчастный случай в стоматологической клинике. Там прямо на приеме у врача скончалась женщина.