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Суд по мере пресечения активисту Нацкорпуса, стрелявшему в харьковского журналиста: реакция соцсетей

Суд по мере пресечения активисту Нацкорпуса, стрелявшему в харьковского журналиста: реакция соцсетей

Заседание Киевского районного суда Харькова, выбиравшего меру пресечения Сергею Козлюку — активисту Нацкорпуса, который 7 июня принимал участие в нападении на телеоператора программы «Вести» Вадима Макарюка и стрелял в его сторону из пистолета, привлек внимание харьковских журналистов, блогеров и просто пользователей соцсетей.

Как сообщает «Главное», многие из комментаторов обратили внимание на полное несоответствие увиденного на кадрах видео с участием Козлюка с заявлениями его и его адвокатов.

Журналист Pavel Fedosenko:

— 7 июня, рынок «Барабашово». Толпа титушни с криками «Рыжему ***** давай дадим! Стой, *ука! Стой, *ука!» бежит на Вадим Макарюк. Сергей Козлюк достает пистолет, делает выстрел в сторону убегающего, после чего толпа продолжает преследование.
12 июня, Киевский районный суд Харькова. Адвокат Козлюка Самойлов: «Шумовой выстрел был сделан, чтобы привлечь внимание полиции к нарушению правопорядка».
Какая лапочка. Вот это гражданская ответственность! Срочно два наградных пистолета этому господину!

— А ничего, шо выстрел для привлечения делается вверх, а не в сторону бегущего?, — удивляется Володимир Скорик.

— Только зачем стрелять в спину, а не вверх? Раз уж на то пошёл «чёс», — соглашается с ним Anastasia Pochernina.

— Ага, из стартового, прицельно... И судьи наверняка поведутся на эту сказку, ведь им уже наверняка «занесли», — предполагает Iluhis Pshenichny.

— Взагалі стріляти треба там де орки, — отмечает Игорь Калениченко.

— Собрать всех в кучку и на ноль пусть там показывают себя!, — предлагает Юрий Юхименко.

— Яркий представитель Нацкорпуса, — резюмирует Андрей Кисляк.

— Ну одного козла отпущения, допустим, показательно выпорят. Где остальные 19-ть, которые били ногами?, — интересуется Алексей Можейко.

Комментаторы также отмечают, что то, что Козлюк позиционирует себя как патриот и активист, не отвечает действительности и бросает тень на настоящих патриотов.

— ******** наглухо! Такие поганят всю идею патриотизма..., — подчеркивает Андрей Ильгов.

— Да, скоро слово «активист» станет «ругательным», — соглашается с ним Ирина Гаевая.

Эмоциональную реакцию вызвало заявления Сергея Козлюка, что он не бежал за Вадимом Макарюком, а убегал.

— Вооот оно что! Тогда, конечно, пора прекратить это позорное судилище и признать Рафика потерпевшим, — иронизирует Pavel Fedosenko.

Не менее «яркий» эпизод — заявление Сергея Козлюка о том, что вручение ему подозрения поздно вечером — это пытки.

Журналистка Ольга Калениченко:

— «Ваша честь, следователи вручили мне „пидозру“ в 23.26 и тем самым лишили меня сна. Мы вышли из райотдела после 12 ночи. Согласно европейского суда лишение сна — это пытки». Суд начался в 12.00 дня. Ахааа ахаааа ахааааа.

— Ещё немного и он ляжет на каталку под клетчатое одеяло и скажет что у него сердечный приступ от недосыпа, — прогнозирует Екатерина Голдина.

— Пытки? А лежать в реанимации — релакс? Они там вообще страх потеряли?, — недоумевает Olesya Guzun.

— Да избивать до полусмерти пострелять в человека это так детские забавы, а не поспать это пытки..., — соглашается с ней Алла Кудинова.

— Он подаст на ментов иск? на 100 000 долл?))), — интересуется Александр Дорошев.

— Ще трошки і суддя Муратова почне здійснювати щодо харківських журналістів «катування шляхом позбавлення сну». (Це підозрюваний так сьогодні бідкався, що його слідчі АЖ о 23.30 допитували...), — иронизирует по поводу затянувшегося допоздна судебного заседания журналистка Tanya Fedorkova.

О личности Козлюка рассказал Iluhis Pshenichny.

Я тут полистал вкратце стенограмму суда, там что ни строчка, так перл — то он защищался шумовым пистолетом, то привлекал внимание, что журналиста бьют.... И жена, и дети у него. Короче, надо обнять и простить. Только, вот, инфа про него ходит «из первых уст» совсем иная, что без «резины» не ходит, что кидает людей на солидные суммы, что вхож в прокуратуру и прочие «кабинеты». Потому, видимо, и выгораживают, что прибыльный тип.

Результаты судебного заседания, точнее практически их отсутствие — домашний арест подозреваемого — прокомментировал журналист Сергій Бобок:

— Капец, успех! ржунимагу. Месседж «ну вы говорите, что мы не расследуем, а вот смотрите» прочитан правильно «Мы не расследуем, но делаем вид».

— Відправів журналіста до реанімації з крововиливом у мозок? Вів вогонь у напрямку людини? Все нормально. Домашній арешт. В СІЗО просто незручно, погано і оце ось все, — резюмирует Dmitry Kogan.

Тем временем харьковские журналисты идентифицировали еще одного участника нападения на Вадима Макарюка. Так что продолжение следует.

Ольга Калениченко:

Ну что ж... Еще один Сергей. И все из той же толпы, которая гналась за Вадимом. Свидетель он или может стать подозреваемым? На сей раз заявить, что он не имеет отношения к Константин Немичев (председатель Харьковской организации Нацкорпуса) не выйдет. Как бы парень сам себя идентифицировал.

Как напоминает издание, что 7 июня на ТЦ «Барабашово» произошел конфликт вокруг одного из магазинов, находящегося в аренде у участника АТО. На стороне бывшего арендатора, у которого давно истек срок аренды, выступили представители «Национального корпуса», спровоцировав силовой конфликт применением арматур, тупых и колющих предметов. Также было совершено нападение на снимавшего конфликт оператора телепрограммы «Вести» Вадима Макарюка, который после избиения находится в больнице в тяжелом состоянии. Полиция опознала одного из нападавших, который достал пистолет и сделал выстрел в сторону Вадима Макарюка. Им оказался активист «Национального корпуса» Сергей Козлюк. Ему вручено подозрение в совершении уголовного правонарушения, суд определил в качестве меры пресечения домашний арест.

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