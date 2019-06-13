Усик официально отказался от боя с Поветкиным. Стало известно, почему

Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Александр Усик не захотел драться с российским бойцом-тяжеловесом Александром Поветкиным. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в интервью своему каналу на YouTube.

Он признал, что промоутеры боксеров обсуждали возможность проведения такого боя, но в итоге эта тема перешла в сферу политики. «Не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон, из-за чего не хочется проводить этот поединок», — заявил Усик.

Как сообщала «Фраза», 23 сентября 2018 года Александр Поветкин проиграл нокаутом в седьмом раунде британскому тяжеловесу Энтони Джошуа.

Александр Усик назвал этот бой потрясающим.

14 февраля 2019 года известный украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что следующий поединок Усика состоится 18 мая в США и его соперником точно будет не Поветкин, так как в этом случае мероприятие целесообразнее было бы проводить в Европе.

19 февраля команда Усика сделала официальное предложение о проведении боя Поветкину.

В начале марта известный спортивный промоутер Эдди Хирн заявил, что российская сторона попросила сперва провести промежуточный бой, а только потом ‒ поединок с Усиком.

28 марта 2019 года Александр Усик объявил об отказе от боя с еще одним россиянином Денисом Лебедевым и от чемпионского пояса WBA в связи с переходом в тяжелый дивизион.

Напомним, Усик должен был провести первый бой в тяжелом весе 25 мая 2019 года против камерунца Карлоса Такама в США.

Однако 8 мая стало известно, что бой откладывается на неопределенное время из-за травмы бицепса у боксера.