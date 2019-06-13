В Винницкой епархии УПЦ могут принять обратно 20 священников, запрещенных в служении

Винницкая епархия Украинской Православной Церкви призывает к покаянию перешедших в новую Православную Церковь Украины священников. Как выяснили журналисты «Фразы», клирикам, перешедшим в ПЦУ, дали на принятие решения две недели, после чего их могут лишить сана, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии УПЦ.

Как сообщается, 20 клириков, которые в период с декабря 2018 года по март 2019 года перешли в новую церковную структуру, могут быть лишены сана.

«Мы вынуждены были прибегнуть к такой мере, чтобы побудить священнослужителей, отпавших от церковного общения, к покаянию и возвращению в лоно Украинской Православной Церкви. Сейчас мы с прискорбием констатируем, что до сих пор ни один из указанных клириков не проявил раскаяния», – отмечают в епархии.

Священнослужителей призывают к покаянию и отводят на принятие решения две недели.

«По истечении этого времени мы будем вынуждены ставить вопрос перед Священным Синодом УПЦ о лишении данных клириков священного сана», – предупреждают в Винницкой епархии.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Виннице верующие УПЦ молились под стенами ОГА: просили не допустить захвата 20 храмов.