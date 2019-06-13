В Полтаве на пляже задержали эксгибициониста, который смотрел на девушек и занимался мастурбацией

В Подольском районе Полтавы около южного пляжа вблизи Ворсклы полиция задержала эксгибициониста. Как выяснили журналисты «Фразы», им оказался 47-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом.

По словам пресс-секретаря местной полиции Юрия Сулаева, происшествие произошло вечером 11 июня. На линию «102» поступило сообщение о том, что возле пляжа появился эксгибиционист. Мужчина ходил возле реки, смотрел на девушек и занимался мастурбацией, сообщает «Полтавщина».

Правоохранители, прибывшие на место, задержали правонарушителя и довольно быстро установили его личность.

На правонарушителя составлены соответствующие материалы, которые будут направлены в суд для привлечения его к ответственности.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2008 года в Киеве на территории средней школы N220 был задержан эксгибиционист.

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В августе 2018 года в Киеве в парке на Дорогожичах неравнодушные местные жители поймали и наказали извращенца, который пугал девушек и детей.