Несуществующий пассажир умудрился заблокировать деятельность украинского лоукостера

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp не согласилась с решением Барышевского суда Киевской области, согласно которому действие лицензии воздушного перевозчика было приостановлено. Как выяснили журналисты «Фразы», юристы предприятия обжаловали резонансное постановление в апелляционной инстанции.

Как передает «Корреспондент», авиакомпанию наказали за «систематическое невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности».

Сообщается, что истцом в суде первой инстанции выступила некая гражданка Оксана Пасенко, которой удалось убедить судью в своей правоте.

В свою очередь, в SkyUp заявили, что Барышевский суд вообще не имел права приостанавливать лицензию авиакомпании, поскольку регуляторами в данной сфере являются Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба.

Кроме того, представители авиаперевозчика заявили, что «пассажирка» Пасенко на самом деле таковой не является, поскольку никогда не покупала билеты в SkyUp Airlines и, соответственно, никогда не являлась клиентом авиакомпании.

«Исходя из вышесказанного, данное определение никак не влияет на хозяйственную деятельность компании, а является лишь следствием недобросовестной конкуренции», ‒ считают в SkyUp.

Как писала «Фраза», украинская бюджетная авиакомпания SkyUp запустила первый рейс в Анталию.

Ранее сообщалось, что в «Борисполе» возмущенных туристов, которые не могли вылететь в Хургаду, успокаивали автоматчики.