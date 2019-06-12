Зеленский не поддержал петицию об отмене… петиции

Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал электронную петицию, в которой предлагалось отменить петицию об отставке главы государства. Как выяснили журналисты «Фразы», свое решение «Зе» аргументировал законодательством, которое не допускает подобных «махинаций».

Как передает «Корреспондент», ссылаясь на пресс-службу президента, Владимир Зеленский искренне поблагодарил всех подписантов, однако отметил, что петицию № 22/053988-еп он не поддерживает, поскольку закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции.

Саму же петицию № 22/053360-еп, в которой автор призывал главу государства уйти в отставку, «Зе» воспринял исключительно как шутку.

«Сегодня никто не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти, даже в определенной степени троллинговые, как упомянутая петиция о моей отставке, так как это один из механизмов демократии», ‒ отметил Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», петиция за отставку Зеленского собрала более половины голосов менее, чем за сутки.

Ранее сообщалось, что на сайте Рады появилась петиция об отмене языкового закона.