ВСУ рапортуют о блестящем прорыве на Донбассе

Украинские военнослужащие из 24-й маханизированной бригады достигли тактических успехов в зоне АТО/ООС. Как выяснили журналисты «Фразы», бойцы смогли «поджать» так называемую «серую зону» и вплотную приблизиться к позициям противника.

Как сообщает «Армия FM», теперь украинских военных от контролируемых сепаратистами Александровки и Донецка отделяет всего 100-250 м.

По словам пресс-офицера бригады Назара Ильницкого, разведчики подразделения успешно выполнили поставленную задачу ‒ отодвинуть линию соприкосновения от жилой застройки.

«Этот план разрабатывался командованием бригады и вышестоящим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили», ‒ заявил Ильницкий.

Он отметил, что закрепление на новых позициях является большим успехом, поскольку обеспечивает большую безопасность людей.

«Это также улучшает и наше положение, отсюда лучше наблюдать за противником и контролировать его действия. А еще каждая, даже маленькая победа, мотивирует бойцов, мотивирует их дух», ‒ резюмировал Назар Ильницкий.

Как писала «Фраза», Владимир Зеленский в бронежилете появился на передовой в зоне АТО (ООС).

Ранее сообщалось, что Порошенко переоформлял свою панамскую компанию, пока в зоне АТО гибли украинские ребята.