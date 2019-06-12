Кость Бондаренко: В Украине хотят восстановить непрозрачную схему поставок газа

Андрей Герус из команды Зеленского предложил Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, которая бы закупала российский газ у «Газпрома» и продавала бы его Украине. Как сообщает «Багнет», комментируя данный факт на своей странице в ФБ политолог Кость Бондаренко отмечает, что таким образом предпринимается попытка восстановить «РосУкрЭнерго» образца 2006 года, в котором вместо Дмитрия Фирташа будет представлен Виктор Медведчук.

«Ведь не случайно появилась информация, что Фирташа в начале июля экстрадируют в США. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить, как говорил Шиллер», — считает эксперт.

Как напоминает издание, Бойко и Медведчук ездили в Россию якобы договариваться о ценах на газ. «Но они не являются субъектами переговорного процесса. Андрей Герус, человек из команды Президента, в эфире 112 канала, выступил с инициативой, согласно которой Медведчук и Бойко должны создать частную компанию, которая и будет закупать газ у „Газпрома“ в интересах Украины. Однако, такая компания уже существовала — с 2006 года — и называлась РосУкрЭнерго. И Бойко был ее акционером. Сейчас предлагается воссоздать РУЭ, но без Фирташа и Ко», — заключает «Багнет».