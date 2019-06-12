На Буковине задержали группу чиновников и полицейских, вымогавших взятку в полмиллиона долларов

Представители Генеральной прокуратуры Украины вместе с сотрудниками Государственного бюро расследований задержали группу чиновников и полицейских на взятке в $500 тыс. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, указанную сумму они требовали за выделение мужчине в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области.

Луценко добавил, что взяточники были задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тысяч долларов.

Как сообщала «Фраза», 18 сентября 2009 года в Киевской области при получении взятки в $2,5 млн был задержан заместитель мэра города Вишневое.

Осенью 2015 года на линии разграничения был задержан комбат 28-й отдельной механизированной бригады был задержан при получении взятки за пропуск транспорта в размере 1 млн 100 тыс. грн.

В 2017 году Святошинский суд города Киев получил от ГПУ обвинительное заключение по уголовному производству в отношении работника Национальной полиции Украины и его посредника, которые вымогали $120 тыс. взятки за закрытие уголовного производства по мошенничеству с земельными участками и недвижимым имуществом.

В феврале 2019 года в Александрии Кировоградской области арбитражный управляющий по ликвидации госпредприятия погорел на получении взятки в 650 тыс. грн.