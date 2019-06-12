В Киеве около ночного клуба произошла поножовщина из-за женщины

В Киеве возле одного из ночных клубов на улице Теодора Драйзера между двумя мужчинами произошла драка из-за женщины. Как выяснили журналисты «Фразы», кулачный конфликт быстро перерос в поножовщину, в результате которой 28-летний парень получил четыре ножевые ранения.

«Информатор» сообщает, что во время конфликта оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения.

Словесная перепалка началась в помещении клуба. А когда развлекательное заведение начало закрываться, клиенты вышли на улицу, где и произошла драка, переросшая в поножовщину. Киевлянин нанес четыре ножевых ранения 28-летнему уроженцу Житомирской области.

40-летний злоумышленник был задержан довольно оперативно. Сотрудники полиции изъяли у него нож, который отправили на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство. Нападавший на время следствия будет находиться под домашним арестом.

Ранее «Фраза» сообщала, что 28 мая 2019 года ночью на Майдане Независимости в Киеве произошла драка с поножовщиной. В результате — 18-летний парень был госпитализирован.