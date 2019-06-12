У Зеленского не против реализовать давнюю идею Кучмы и Медведчука

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук не исключил появление в Украине двухпалатного парламента. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его мнению, это связано с необходимостью избавиться от смешанной системы избрания народных депутатов, которая является «большой бедой украинского парламента». «В Украине она себя не оправдала. Любой микс не дает желаемого результата», — убежден Стефанчук.

Он считает, что у решения данной проблемы есть два пути: «мажоритарка» либо «пропорционалка». «Кроме того, «эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента», — добавил постпред президент, подчеркнув, что «такое решение было поддержано на референдуме 2000 года».

«Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать. Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году», — заявил Стефанчук. Он напомнил, что «тогда было четыре вопроса, в том числе о двух палатах и сокращении количества депутатов». Вопрос с количеством депутатов, по его словам, должен быть решен «на основании европейских норм представительства», исходя из численности населения.

В то же время Стефанчук подчеркнул, что это вопросы не ближайшего времени.

Всеукраинский референдум 2000 года состоялся 16 апреля по инициативе президента Леонида Кучмы. Всего на обсуждение было вынесено 4 вопроса: о полномочиях президента по роспуску парламента, ограничении депутатской неприкосновенности, сокращении количества народных депутатов с 450 до 300 и формировании двухпалатного парламента.

Избиратели дали утвердительный ответ на все четыре поставленных вопроса, причем за каждый проголосовали более 80%. Однако соответствующие изменения в законодательство так и не были внесены Верховной Радой, поскольку были восприняты депутатами как попытка главы государства продлить срок своего правления еще на один срок, а также возможность для него контролировать парламент.

Как сообщала «Фраза», в сентября 2014 года о необходимости создания двухпалатного парламента, как о необходимом условии децентрализации власти в Украине, заявлял одиозный украинский политик и кум президента РФ Виктор Медведчук.