Лидер Rammstein заступился за женщину и сломал челюсть своему фанату, – СМИ

Лидер немецких металл-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел в одном из отелей Мюнхена.

Как сообщает Bild, музыкант находился в баре со знакомым и подругой, когда к нему подошел 54-летний житель Гамбурга и попросил сделать селфи. Когда музыкант отказался, поклонник внезапно начал оскорблять подругу Линдеманна.

Тот отвел мужчину в сторону и потребовал извинений. В итоге завязалась драка, в которой, как констатировала прибывшая место происшествия полиция, рокер сломал фанату челюсть.

Отметим, что фронтмен Rammstein официально не прокомментировал ситуацию.

Как сообщала «Фраза», осенью 2018 года Линдеманн бросил съемки нового клипа и приехал в Москву, чтобы проведать попавшую в Боткинскую больницу из-за проблем с почками певицу Светлану Лободу, от которой, по данным СМИ, у него есть дочь.