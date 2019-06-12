Стали известны подробности жуткого ДТП на Закарпатье, в котором погибли лесорубы

Стали известны подробности ДТП на Закарпатье с участием лесовоза, в котором погибли пять человек. Как выяснили журналисты «Фразы», авария произошла из-за внезапного селевого потока.

По словам замдиректора Закарпатского облуправления лесного и охотничьего хозяйства Василия Кия, именно селевой поток, который образовался в лесу после мощного ливня, понес грузовик и опрокинул его в реку, сообщает «Укринформ».

Кий также добавил, что двое из погибших были лесоводами, но эта информация еще уточняется.

Ранее «Фраза» сообщала, что во вторник, 11 июня, в Закарпатской области около села Тарасовка Тячевского района произошло ДТП — грузовик с лесорубами, которые ехали на заготовку леса, сорвался с горы и упал в реку.