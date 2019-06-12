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В Польше нашли тоннель, куда со времен войны не ступала нога человека. Возможно, там хранится Янтарная комната

В Польше нашли тоннель, куда со времен войны не ступала нога человека. Возможно, там хранится Янтарная комната

Польские ученые обнаружили ранее неизвестный подземный тоннель в небольшом польском поселении Мамерки, где во времена Второй мировой войны находилась ставка войск Вермахта Мауервальд. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, там могут быть спрятаны различные культурные ценности, в том числе знаменитая Янтарная комната.

Как сообщает RMF 24 со ссылкой на сотрудника местного музея Второй мировой войны Бартоломея Плебанчика, находку удалось обнаружить с помощью профессионального георадара. Сделав подкоп на месте, указанном устройством, исследователи обнаружили некий люк, который, по их мнению, не открывался со времен войны.

На это в частности указывает то, что над 100-килограммовым затвором за это время успел нарасти слой почвы и на нем уже даже выросло дерево.

Теперь сотрудники музея рассчитывают попасть в тоннель в конце июня, когда будут пройдены все бюрократические процедуры, позволяющие расчистить люк и открыть вход.

Что конкретно находится в этом тоннеле, пока неизвестно, однако, по мнению специалистов, там могут быть исторические документы, вещи офицеров и солдат вермахта, ценности. А также Янтарная комната, поиски которой велись недалеко от места, где расположен люк, в 2016-2017 гг.

Янтарная комната — шедевр искусства XVIII века, изначально украшенный исключительно янтарем. Была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, который затем подарил ее российскому императору Петру I. При нем комнату дополнили зеркальными пилястрами, с целью увеличения общей площади.

Бесследно исчезла во время Второй мировой войны.

В 2003 году Янтарная комната была полностью восстановлена к 300-летия Санкт-Петербурга.

Как сообщала «Фраза», 19 августа 2015 года двое клиентов юридической фирмы обратились к властям польского города Валбжих с сообщением, что обнаружили «золотой поезд» нацистовв замурованном тоннеле на глубине 70 метров. В доказательство они продемонстрировали снимки георадара. Власти согласились признать их права на 10-процентную долю от всех найденных драгоценностей.

В результате 1 сентября был перекрыт целый район, ставший местом массового нашествия кладоискателей.

15 декабря того же года глава группы экспертов Януш Мадей сообщил, что ученые из Академии горной промышленности и металлургии в Кракове после обследования территории не нашли никаких следов нацистского поезда.

Напомним, в августе 2017 года германский историк-любитель заявил о том, что нашел на границе с Австрией предположительное место захоронения нацистского клада, примерная стоимость которого предположительно составляет около шести миллиардов евро. Ганс Глюк заявил, что это может быть один из поездов с нацистским золотом.

24 июля 2017 года группа британских охотников за сокровищами нашла сундук с золотом нацистов, стоимость которого оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов. немецкое грузовое судно затонуло у побережья Исландии.

Тэги: ученые, мир, история, археология, Польша, тоннель, Вторая мировая война, клад, нацисты

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