Под Киевом ревнивец убил свою возлюбленную

В городе Белая Церковь Киевской области скончалась 38-летняя местная жительница, «загремевшая» в реанимацию с многочисленными побоями. Как выяснили журналисты «Фразы», женщина стала жертвой собственного сожителя.

Как передает пресс-служба полиции области, конфликт между возлюбленными произошле во время употребления спиртных напитков.

Изрядно «приняв на грудь», 36 летний мужчина заподозрил свою сожительницу в неверности и решил «проучить» ее с помощью кулаков.

Сообщается, что медики «скорой помощи» доставили женщину в больницу, где она скончалась на следующий день.

Самого же горе-ревнивца задержали правоохранители. Ему инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей. За такое преступление предусмотрено лишение свободы сроком до 10 лет.

Как писала «Фраза», на Тернопольщине ревнивец подстрелил мужчину, захватил заложника и подорвался вместе с ним.

Ранее под Киевом брошенного мужа «поздравили» гранатой. А все из-за непутевой жены.