Зеленский нанес точечные удары по «людям Порошенко»

В понедельник, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа Петра Порошенко о назначении «своих» людей членами Высшего совета правосудия. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие документы уже доступны к просмотру на сайте главы государства.

Как следует из текста указов № 358/2019 и № 359/2019, Владимир Зеленский отменил указы № 217 и № 218 от 13 мая 2019 года, в соответствии с которыми в ВСП попали Андрей Василенко и Михаил Исаков.

Кроме того, президент подписал указ № 357/2019, согласно которому добор в состав Высшего совета правосудия будет проведен на условиях открытого конкурса.

Как писала «Фраза», Владимир Зеленский взялся за кадровую метлу: первыми полетели головы губернаторов и сбушников.

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил сразу два указа Порошенко.