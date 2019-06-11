Стало известно, когда будет определена окончательная дата выборов в Раду

Решение Конституционного суда Украины о законности роспуска парламента будет принято до конца текущего месяца. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Как передает «Интерфакс», в команде Владимира Зеленского ожидают принятия данного решения как можно скорее, однако принимают во внимание временные рамки, установленные законодательстом.

«Закон о Конституционном суде Украины дает на принятие решения по этому вопросу месяц. То есть можем прогнозировать, что не позднее 29 июня 2019 года должно быть решение суда», ‒ заявил Федор Вениславский.

По его словам, в окружении президента не рассматривается вариант, при котором указ Владимира Зеленского о «разгоне» ВРУ будет признан неконституционным.

«Мы не допускаем возможности признания указа неконституционным. Убежден, что оснований для признания неконституционным указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента нет», ‒ выразил уверенность Вениславский.

Как писала «Фраза», КСУ в присутствии Зеленского занялся судьбой Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что 21 мая на официальном сайте президента Украины появился указ о роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах.