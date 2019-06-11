Главные новости за 11 июня 2019 года

КСУ в присутствии Зеленского решал судьбу Верховной Рады (онлайн). Сегодня, 11 июня, Конституционный Суд Украины начал рассмотрение указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента на предмет его соответствия Конституции. Дело слушала Большая палата КС в форме устного производства — она признала конституционное производство этого дела неотложным. Ранее в КС обратились 62 народных депутата (Народный фронт) с конституционным представлением относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады.

Президент взялся за кадровую метлу: первыми полетели головы губернаторов и сбушников. Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге 11 июня. «Сегодня поступила первая часть представлений об увольнении руководителей областных государственных администраций», — заявил Рябошапка.

В результате второго за полгода пожара в Одесской психлечебнице погибли шесть человек. В результате пожара в одном из корпусов психиатрической больницы в Одессе погибло шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области. В частности, как сообщается, пожар произошел вечером 10 июня в седьмом отделении Коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной медицинский центр психического здоровья» Одесского облсовета на улице Академика Воробьева.

В полиции не исключают, что психбольницу в Одессе кто-то мог поджечь. По предварительным данным, причиной пожара в психиатрической клинике Одессы стало «занесение огня снаружи». Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области, об этом говорится в акте спасателей. В частности, как сообщается, начаты уголовные дела по статьям об «умышленном убийстве» и «нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины.

В Киеве школьницы жестоко избили свою сверстницу. В Киеве на Оболони произошло очередное «школьное» избиение. Ученицы школы № 211 жестоко избили свою сверстницу. Происходящее свидетели инцидента снимали на видео, которое затем получило большой резонанс в сети. Однако через некоторое время видео было удалено. Одна из нападавших била школьницу ногой в живот.

Валютные «кидалы» в Киеве придумали новый вид мошенничества. В Киеве мошенник из киоска по обмену валют обманул столичную жительницу, забрав у нее более трех тысяч долларов. Деньги мошенник взял в качестве платы за «информационные услуги». Киевлянка Алиса Чумак решила обменять 3300 долларов в киоске, найденном через Интернет, поскольку в банке получить деньги здесь и сейчас проблематично, нужно заказывать гривны заранее.

В Украине станет еще жарче. В среду, 12 июня, Украине продлится жаркая погода. Дневная температура воздуха поднимется до +30...+35 градусов. По информации синоптика Натальи Диденко, дожди обещают лишь на западе страны и в Винницкой области. В восточных областях, южной части и в большинстве центральных областей будет сухо, ясно, жарко.