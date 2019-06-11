Президент взялся за кадровую метлу: первыми полетели головы губернаторов и сбушников

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге 11 июня.

«Сегодня поступила первая часть представлений об увольнении руководителей областных государственных администраций», — цитирует Рябошапку «Украинская правда».

В частности, речь идет о руководителях Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА.

При этом в Одесской области глава государства уволил исполняющего обязанности главы облгосадминистрации Сергея Паращенко после того, как бывший президент Петр Порошенко уволил с должности предыдущего губернатора Максима Степанова.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Рябошапку, Зеленский также уволил заместителей главы Службы безопасности Украины Олега Фролова и Владислава Косинского.

«Это те люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе (которые) совершались во время избирательной кампании. Для них это только начало пути», — заявил замглавы АП, подчеркнув, что «другие вещи будут уже осуществляться в процессуальном порядке».

Вместе с ними глава государства уволил начальников Управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях, которые, по словам Рябошапки, «отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой».

Вместе с тем, Зеленский назначил главой Службы внешней разведки народного депутата от «Батькивщины» Владислава Бухарева.

Как сообщает «Новое время», президент также подписал представление об увольнении с должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина и назначение на нее заместителя председателя Администрации Президента, посла Украины при НАТО Вадима Пристайко. А также представление на увольнение Генерального прокурора Юрия Луценко.

Как сообщала «Фраза», 10 июня 2019 года президент Владимир Зеленский заявил о намерении отправить в отставку сразу всех председателей облгосадминистраций.