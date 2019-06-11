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Доехать в Германию в ближайшие дни можно будет чуть ли не за 5 евро

Доехать в Германию в ближайшие дни можно будет чуть ли не за 5 евро

Крупнейший автобусный перевозчик Европы FlixBus объявил о полноценном выходе на украинский рынок. Как выяснили журналисты «Фразы», он назвал маршруты, которые в ближайшее время будут запущены в Украине.

Как сообщает ЦТС, в планах компании на 2019 год запустить рейсы из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы и Тернополя. При этом, как уточнил генеральный директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман, это пока лишь планы. «Мы хотим еще посоветоваться с местными перевозчиками. Им виднее куда путешествуют их граждане», — объяснил он.

Стоимость билетов на внутриукраинские перевозки будет начинаться от 5 евро.

Кроме того, компания сообщила о запуске рейсов из Киева в Кельн, Росток, Карлсруэ, Штутгарт и Вену. Стоимость билетов на эти направления до 13 июня будет составлять от 5 до 15 евро.

«Купить билет можно через мобильное приложение или сайт. Через приложение также можно отследить, где находится автобус и когда он прибудет. Распечатывать билет не нужно, водитель просканирует QR-код», — рассказал Леман, добавив, что к автобусам будут предъявляться строгие требования. Речь идет о квалифицированных водителях (по двое, если речь идет о ночных маршрутах), комфортном расстоянии между сидениями (минимум 76 см), Wi-Fi и FLIX-развлечениях на борту, доступном туалете и розетках.

При этом он объяснил, что на начальном этапе на украинских маршрутах будет задействовано два десятка автобусов, но это будут не фирменные автобусы компании, а машины украинского партнера, которые также будут иметь логотип FlixBus.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, Украина стала первым государством за пределами Евросоюза, где этот перевозчик начали работу, не считая США.

«Flixbus» — немецкая транспортная компания, осуществляющая дальние пассажирские автобусные перевозки по Европе и США с 2013 году. Штаб-квартира «Flixbus» расположена в Берлине. Услуги Flixbus предоставляются в сотрудничестве с региональными автобусными компаниями со всей Европе. Местные партнеры отвечают за ежедневное выполнение маршрутов, в то время как Flixbus отвечает за официальные разрешения, необходимые для работы междугородной сети. Flixbus занимается сетевым планированием, маркетингом, ценообразованием, управлением качеством и обслуживанием клиентов. Эта бизнес-модель обладает высокой масштабируемостью и позволяет компании быстро расти.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2019 года венгерский лоукостер Wizz Air объявил об открытии в мае двух новых маршрутов из Киева — в Афины и Салоники. Стоимость билетов на них составили от 20 евро.

Тэги: автобус, общество, транспорт, перевозчик, авто, новости Украины, FlixBus

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