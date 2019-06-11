«Почетный патриарх» Филарет собирает Собор УПЦ КП

Экс-глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) решил созвать поместный Собор, на котором намерен официально возобновить деятельность Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Как выяснили журналисты «Фразы», с таким заявлением он выступил перед началом форума «За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!», сообщает «ВВС Украина».

«Мы созываем поместный Собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский Патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня», — сказал Филарет.

По данным издания, на собор Филарета из епископов может приехать митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, а также, возможно, еще один из епископов из бывших приходов УПЦ КП в России. Приехать может и небольшая часть священников Киевской епархии ПЦУ, которой руководит сам Филарет.

Ранее «Фраза» сообщала, что Филарет заявил, что не принимает Томос, так как не был ознакомлен с его содержанием.