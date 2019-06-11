На Харьковщине пес набросился на маленькую девочку

В Харьковской области в городе Чугуев произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Набережной на маленькую девочку набросилась собака.

По словам очевидцев, спастись пятилетней девочке помог сосед, который вовремя подоспел на помощь. Если бы его не оказалось рядом, не известно, какими бы были последствия, сообщает SQ.

Сейчас же девочка с многочисленными рваными ранами головы доставлена в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

Ранее «Фраза» сообщала, что 14 мая в Вишневом Киевской области собака покусала восьмилетнюю девочку.