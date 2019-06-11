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Эксперт раскритиковал планы Зеленского отложить рынок электроэнергии на год

Эксперт раскритиковал планы Зеленского отложить рынок электроэнергии на год

Президент предлагает витерминуваты запуск рынка электроэнергии в год из-за возможности переноса даты парламентских выборов на осень, если Конституционный Суд признает указ президента о роспуске Верховной Рады неконституционным. Как сообщает «Обозреватель», об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на Facebook, комментируя представление президентом законопроекта об отсрочке запуска рынка электроэнергии.

«Ранее анонсированный срок переноса рынка электрической энергии на 3 месяца (до 1 октября) не решает стратегической задачи лоббистов отсрочки такого переноса — установление полного контроля над электроэнергетическим комплексом Украины», — считает эксперт.

Трохимец напомнил, что НКРЕКП и Кабинетом Министров были разработаны все необходимые механизмы для полноценного функционирования рынка электрической энергии. По его мнению, отсрочка рынке добиваются исключительно лоббисты интересов определенных бизнес-групп. Одним из таких лоббистов он считает представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, который защищает интересы бизнесмена Игоря Коломойского.

«Отсрочка рынке нужно потому, чьи интересы обслуживал господин Герус последние несколько лет — Игорю Коломойскому. Жаль, что Андрей Михайлович так самоотверженно не поддерживал нас в борьбе против необоснованного повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, известной еще как» ДюссельдорфПлюс «. Избирательность критики энергетических рынков (газовый хороший, а электрический — плохой) и постоянные нападки лишь на одну энергетическую корпорацию дает основания считать господина Геруса ангажированным лоббистом интересов определенных бизнес-групп », - отметь См Трохимец.

Эксперт считает, что аргументация команды президента о необходимости отсрочить запуск рынка электроэнергии не имеет ничего общего с реальностью и не подтверждается никакими расчетами.

«В очередной раз следует отметить, что все» опасения «Администрации Президента и государственных компаний, которые удалось втянуть в сценарий срыва реформы в электроэнергетике, никоим образом не подтверждены ни расчетами, ни экономическими моделями, ни любыми другими аргументами. Все, что мы видели последние месяцы — это массированная информационная атака, подкрепленная, в лучшем случае, письмами тех или иных субъектов электроэнергетического рынка и даже спецслужб, без всякой аргументации », - написал Трохимец.

Как напоминает издание, рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля 2019 года, согласно Закону Украины «О рынке электроэнергии». Премьер — министр Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок будет запущен вовремя. Президент Владимир Зеленский 10 июня внес в Верховную Раду Украины законопроект «О внесении изменений в Закон Украины» О рынке электроэнергии «о введении нового рынка электроэнергии» (№ 10376), которым предлагается перенести внедрение рынка электроэнергии в год — на 1 июля 2020 .

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