Стало известно, сколько времени киевляне тратят в пробках

Киев занял 13-е место в рейтинге городов по количеству пробок на дорогах, составленном нидерландской компанией TomTom, занимающейся автомобильной и персональной GPS-навигацией. Как выяснили журналисты «Фразы», за год уровень загруженности дорог увеличился на 2% — до 46%.

Как сообщает «Европейская правда», это значит, что жители Киева в среднем тратят на дорогу на 46% больше времени, чем могли бы, если бы дороги не были загруженными. При этом по утрам уровень загруженности в столице Украины достигает 86%, а по вечерам — 89%. То есть в пиковые часы киевляне тратят на дорогу почти в два раза больше времени, чем необходимо.

При этом лучшим днем с точки зрения пробок стало воскресенье, 8 апреля, а худшим — четверг, 1 марта.

По уровню загруженности дорог ситуация в Киеве хуже, чем в таких городах, как Токио (Япония, 25-е место, 41%), Лондон (Великобритания, 40-е место, 37%), Париж (Франция, 41 -е место, 36%) и Нью-Йорк (США, 42-е место, 36%).

Другие украинские города в рейтинг не вошли.

Всего в рейтинг вошло 403 города из 56 стран. В топ-5 по количеству пробок попали Мумбаи (Индия), Богота (Колумбия), Лима (Перу), Нью-Дели, а также Московская область России.

Самым свободным от пробок городом, по данным TomTom, в 2018 году стал Гринсборо/Хай-Поинт — с показателем 9%. В целом среди перечня свободных дорог большинство составляют города США.

TomTom — нидерландская компания, поставщик устройств для автомобильной и персональной GPS-навигации. Также является поставщиком программного обеспечения и карт для некоторых других производителей. В частности, карты TomTom используются в навигационной программе от Apple.

Статистика индекса TomTom Traffic рассчитывается на основе анонимных данных GPS, собранных с помощью навигационных устройств, встроенных в приборную панель и смартфонов.

Как сообщала «Фраза», в середине 2017 года столичные власти пообещали организовать систему «умных» светофоров, чтобы разгрузить пробки.